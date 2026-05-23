Две от най-големите търговски вериги в България са изправени пред официална проверка за начина, по който се държат с родните производители и доставчици. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производства срещу "Кауфланд България ЕООД енд КО“ и "Максима България“ ЕООД, собственик на веригата "Т-Маркет“, за установяване на възможни нелоялни търговски практики по веригата за доставки на хранителни продукти, научи Plovdiv24.bg.

Залогът е сериозен. Ако нарушенията бъдат доказани, санкцията може да достигне до 10% от оборота на съответната компания за предходната финансова година, праг, който при вериги с такъв мащаб означава десетки милиони левове. За потребителите в Пловдив и страната темата е пряко свързана с цените на щанда и с това дали българската продукция изобщо стига до магазина.

Какво е установила КЗК

Производствата се образуват в рамките на мащабен секторен анализ на пазара на храни от първа необходимост. Антимонополният регулатор е извършил задълбочено проучване на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия в отношенията между търговците и техните доставчици.

Изводите са тревожни. Според комисията при воденето на преговори и при предоговарянето на търговските условия поведението на двете вериги е възможно да попада в обхвата на нелоялните практики. Още по-показателно е друго наблюдение от анализа, обемът на отстъпките, които производителите и доставчиците са принудени да предоставят на големите търговци, на практика може да ги доведе дотам да продават продукцията си на себестойност или дори под нея.

Проучването продължава и КЗК предупреждава, че при установени нарушения ще образува и нови производства срещу други участници на пазара.

Кое се смята за нелоялна практика

Законът за защита на конкуренцията дава ясни примери какво е недопустимо в отношенията между търговец и доставчик. Сред тях са изискването доставчиците да правят плащания към купувача, които нямат пряка връзка с продажбата на стоката, както и настояването за ежегодно предоговаряне и намаление на цените, без да се отчитат обективни фактори като инфлацията или поскъпването на суровините, материалите и електроенергията.

Забранени са и договорите за доставка и исканията за намаление на цени със задна дата, както и заплахите за ответни търговски действия срещу доставчик, който упражнява своите законни или договорни права.

Какво се промени в закона

Решенията на КЗК идват след съществени промени в Закона за защита на конкуренцията от 7 ноември 2025 г., с които максималната санкция беше увеличена именно до 10% от оборота за предходната година. По настояване на регулатора веригите получиха тримесечен срок да приведат отношенията си с производителите и доставчиците в съответствие с новите правила.

Този срок изтече на 9 февруари 2026 г. След анализ на цялата събрана информация комисията е стигнала до извода, че има данни за продължаващо прилагане на възможни нелоялни практики, което на практика е задействало официалните производства.

Политическият фон

Действията на регулатора, оглавяван от Росен Карадимов, се случват в чувствителен момент. Те идват ден след като депутатът от "Прогресивна България“ Явор Гечев обяви, че правителството се е договорило с търговските вериги те доброволно да предложат пакети с храни от първа необходимост с максимално ниска надценка.

От Сдружението за модерна търговия, което обединява водещите хипермаркети, потвърдиха, че правителството е инициирало серия от индивидуални срещи с компании от сектор "Храни“. Оттам уточниха, че всяка компания има собствена социална и промоционална политика и сама ще прецени на доброволен принцип дали и под каква форма да направи подобни инициативи по-видими за потребителите. Очаква се през следващата седмица да стане ясно кои вериги и с какви мерки ще подкрепят социално уязвимите групи.

Защо това е важно за Пловдив

Kaufland и "Т-Маркет“ имат силно присъствие в Пловдив и региона, а Тракия е сред основните селскостопански райони на страната. Изходът от производствата на КЗК ще покаже дали големите вериги ще бъдат принудени да преразгледат условията към доставчиците, а оттам и какви шансове имат местните производители да предлагат стоката си при справедливи цени.