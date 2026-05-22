В Министерски съвет се проведе ключова среща, която отбелязва официалното начало на подготовката за домакинството на песенния конкурс "Евровизия“ през 2027 година в България. На разговорите присъстваха големият победител в тазгодишното издание – изпълнителката DARA, премиерът Румен Радев, представители на правителствения кабинет и ръководството на обществената телевизия.
По време на срещата стана ясно, че държавата планира да разпише целеви средства в новия бюджет за провеждането на мащабното световно шоу, като прогнозите сочат, че генерираните приходи ще надхвърлят разходите.
Радев: "Голямата победа на Евровизия е лично твоя“
Премиерът Румен Радев приветства певицата Дара и нейния екип, като подчерта значимостта на постигнатия успех за националното самочувствие.
Радев сподели и любопитна подробност, разкривайки, че при неотдавнашното му посещение в Берлин германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с победната песен "Бангаранга“, пускайки изпълнението директно от мобилния си телефон.
Гласовете на младите и духът на промяната
От своя страна DARA изрази надежда, че този триумф ще даде силен тласък на младото поколение в страната и ще послужи като катализатор за развитие на държавния потенциал.
Кой град ще приеме Евровизия 2027?
Въпросът с локацията на събитието все още остава отворен. Към момента официално желание да приемат престижния форум са заявили четири от най-големите български градове: София, Пловдив, Бургас, Варна.
Според експертите обаче, единствените градове с реалистични шансове за домакинство са София и Бургас. Причината за това са изключително строгите технически, логистични и инфраструктурни изисквания, наложени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Голям Ботев
преди 16 мин.
