В Министерски съвет се проведе ключова среща, която отбелязва официалното начало на подготовката за домакинството на песенния конкурс "Евровизия“ през 2027 година в България. На разговорите присъстваха големият победител в тазгодишното издание – изпълнителката DARA, премиерът Румен Радев, представители на правителствения кабинет и ръководството на обществената телевизия.

По време на срещата стана ясно, че държавата планира да разпише целеви средства в новия бюджет за провеждането на мащабното световно шоу, като прогнозите сочат, че генерираните приходи ще надхвърлят разходите.

Радев: "Голямата победа на Евровизия е лично твоя“

Премиерът Румен Радев приветства певицата Дара и нейния екип, като подчерта значимостта на постигнатия успех за националното самочувствие.

Днес поставяме първата стъпка към организация на 'Евровизия' 2027 в България. Вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия да поставим България там, където ѝ е мястото – достойно на световната карта заяви министър-председателят.

Радев сподели и любопитна подробност, разкривайки, че при неотдавнашното му посещение в Берлин германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с победната песен "Бангаранга“, пускайки изпълнението директно от мобилния си телефон.

Ти вече си част от европейската политика обърна се премиерът към DARA.

Гласовете на младите и духът на промяната

От своя страна DARA изрази надежда, че този триумф ще даде силен тласък на младото поколение в страната и ще послужи като катализатор за развитие на държавния потенциал.

Най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и се случват истински промени в държавата, такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим посочи изпълнителката.

Кой град ще приеме Евровизия 2027?

Въпросът с локацията на събитието все още остава отворен. Към момента официално желание да приемат престижния форум са заявили четири от най-големите български градове: София, Пловдив, Бургас, Варна.

Според експертите обаче, единствените градове с реалистични шансове за домакинство са София и Бургас. Причината за това са изключително строгите технически, логистични и инфраструктурни изисквания, наложени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).