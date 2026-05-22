Традиционно делегация от България посети Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова проведе официална среща с папа Лъв XIV.
След аудиенцията Доцова подчерта пред журналисти историческото значение на българската писменост и ролята на религията за оцеляването ни като нация през вековете.
Приносът на българската азбука и традициите във Ватикана
Председателят на парламента изрази дълбока благодарност към Светия отец за запазването на традицията, която продължава вече над 60 години – български държавници да отбелязват празника в сърцето на Римокатолическата църква.
По думите на Доцова това ежегодно посещение е международно признание за приноса на родната книжовност към опазването на славянските народи и културното наследство на Европа.
Новите предизвикателства: Изкуствен интелект и мостове към мира
По време на разговорите са били обсъдени съвременните предизвикателства пред човечеството. Главата на Римокатолическата църква активно работи в посока опазване на християнските ценности в контекста на:
Бързото развитие на технологиите и изкуствения интелект;
Опазването на околната среда;
Уроците по намиране и запазване на глобалния мир.
Тя допълни, че е отправила официална покана към папата да посети България. Светият отец е обещал да направи всичко възможно, за да продължи визитите на своите предшественици у нас, като възможността ще бъде обсъдена в най-близко време.
Традиционните дарове: Символика от Чипровци и Рилската обител
Българската делегация подари на папа Лъв XIV дарове със силна символика.
Икона на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ и автентичен чипровски килим – жест, мотивиран от факта, че първите папски пратеници в България в миналото са посетили именно град Чипровци.
От своя страна папа Лъв XIV изненада председателя на Народното събрание с плакет, изобразяващ деца, които се молят за световен мир, и специален луксозен албум за историята и изкуството на Ватикана.
