Традиционно делегация от България посети Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова проведе официална среща с папа Лъв XIV.

След аудиенцията Доцова подчерта пред журналисти историческото значение на българската писменост и ролята на религията за оцеляването ни като нация през вековете.

Приносът на българската азбука и традициите във Ватикана

Председателят на парламента изрази дълбока благодарност към Светия отец за запазването на традицията, която продължава вече над 60 години – български държавници да отбелязват празника в сърцето на Римокатолическата църква.

По думите на Доцова това ежегодно посещение е международно признание за приноса на родната книжовност към опазването на славянските народи и културното наследство на Европа.

Делегацията - обща снима с папата

Новите предизвикателства: Изкуствен интелект и мостове към мира

По време на разговорите са били обсъдени съвременните предизвикателства пред човечеството. Главата на Римокатолическата църква активно работи в посока опазване на християнските ценности в контекста на:

Бързото развитие на технологиите и изкуствения интелект;

Опазването на околната среда;

Михаела Доцова се ръкува с папата

Уроците по намиране и запазване на глобалния мир.

Папа Лъв XIV очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мира, за да може тази идея да бъде разпространявана, като същевременно изпрати своята благословия към целия български народ сподели Михаела Доцова

Тя допълни, че е отправила официална покана към папата да посети България. Светият отец е обещал да направи всичко възможно, за да продължи визитите на своите предшественици у нас, като възможността ще бъде обсъдена в най-близко време.

По време на разговорите

Традиционните дарове: Символика от Чипровци и Рилската обител

Българската делегация подари на папа Лъв XIV дарове със силна символика.

Икона на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ и автентичен чипровски килим – жест, мотивиран от факта, че първите папски пратеници в България в миналото са посетили именно град Чипровци.

От своя страна папа Лъв XIV изненада председателя на Народното събрание с плакет, изобразяващ деца, които се молят за световен мир, и специален луксозен албум за историята и изкуството на Ватикана.