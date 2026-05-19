На 24 май Пловдив нe просто ще отбележи Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Градът ще се превърне в сцена на една рядка и силна среща между хората, които всеки ден съхраняват българския дух. Това съобщиха организаторите за Plovdiv24.bg.

По инициатива на творчески комплекс "Инкубатор" стотици представители на образованието и културата в Пловдив ще бъдат специални гости на изявата на световноизвестната формация "Мистерията на българските гласове“, които ще представят проекта си "Гласове и струни“ заедно с Георги Андреев и Quarto Quartet на сцената на Младежкия хълм на 24 май от 19:30 ч.

"Инкубатор" отправя покана към всички директори на училища, университети, детски градини и ясли, преподаватели, читалищни дейци, представители на отдел "Култура“ и отдел "Образование“ - Пловдив да присъстват на музикалната вечер.

Инициативата се реализира със съдействието на район "Централен“ към Община Пловдив.

Повече от музикална вечер - жест на признателност

"24 май е повече от празник. Това е денят, който ни напомня кои сме, какво сме съхранили и какво оставяме след себе си. С дълбоко уважение и признателност посвещаваме това събитие на хората, които ежедневно предават знание, ценности и вдъхновение на следващите поколения“ - споделят от ТК Инкубатор.

Екипът на организацията посвещава събитието на съвременните будители – хората, които вдъхновяват, обучават, възпитават, творят и пазят българската култура и изкуство живи. И ако сцената на 24 май принадлежи на "Мистерията на българските гласове“, то вечерта всъщност е посветена на всички онези, които през годините са били нечия опора, вдъхновение и посока.

Създаден през 2013 г., Творчески Комплекс Инкубатор днес се утвърждава като един от основните двигатели в Пловдив за развитието на градски пространства, наситени с култура, творчество и социален живот.

Именно организацията стои зад идеята и създаването на Plovdiv Stage Park, където ще се проведе концертът - място, което днес се е превърнало в културно ядро и предпочитано пространство за свободно време на Младежкия хълм. До 2029 година организацията ще завърши и проекта си за мултижанров творчески комплекс – част от дългосрочната ѝ визия за развитието на Младежкия хълм.

Чрез последователна частна инициатива, активна културна дейност и тясно сътрудничество с местни и международни проекти, Творчески Комплекс Инкубатор успява да трансформира средата около себе си и да изгради общност, в която културата не е просто преживяване, а начин на живот.

"Мистерията на българските гласове“

Символ на България пред света.Глас, който не се нуждае от превод.

"Мистерията на българските гласове“ са носители на "Грами“ и една от най-разпознаваемите български формации в световната музикална история. През годините техният звук превърна българския фолклор в световно културно явление, а проектът "Гласове и струни“ с Георги Андреев и Quarto Quartet обещава една от най-въздействащите музикални срещи на тази пролет. Събитието е отворено и за широката публика, а интересът към концерта е изключително висок.