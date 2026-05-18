На 24 май Пловдив ще отбележи тържествено Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общината.
По традиция общоградското честване ще започне на площад "11 май“ пред Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“. Там се издига паметникът на славянските първоучители, създаден през 1996 г. по проект на известния скулптор Петко Москов.
Преди началото на официалния церемониал, заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с "Почетна значка на град Пловдив“, а младите им колеги ще получат почетни грамоти.
Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад "Централен“, съпроводено от богата музикална програма и много настроение.
Веднага след края на дефилето, в Заседателната зала на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“ № 1), ще се състои още едно вълнуващо събитие – официалната церемония по връчване на отличието "Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци. Присъждането на тази награда, съгласно Наредбата за символиката и отличията, се провежда за трета поредна година, като интересът и признанието към младите таланти непрекъснато растат: през 2024 г. отличените бяха 14, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой достига 23-ма.
Празнична програма по часове
08:30 – 09:30 ч. | Зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей Връчване на отличията "Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили директори и учители и на грамоти на младите педагогически специалисти.
09:30 – 09:45 ч. Придвижване на официалните лица, гости и наградените преподаватели от зала "Съединение“ към храм "Св. св. Кирил и Методий“.
09:00 – 09:55 ч. | Храм "Св. св. Кирил и Методий“ Празнична света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай. На нея ще присъстват Кметът на Община Пловдив, Председателят на Общинския съвет, Областният управител, Началникът на РУО – Пловдив, както и множество гости.
10:00 ч. | Площад "11 май“ Вратите на храма се отварят и към площада пред Хуманитарната гимназия се отправят духовенството, официалните лица и гостите. Там ще ги очакват представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район "Централен“ със знамена, венци и цветя.
10:00 ч. Официално откриване на тържеството с химна на Република България.
10:10 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив – Костадин Димитров.
10:20 ч. Празничен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.
10:40 ч. Церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли.
10:45 ч. Начало на общоградското шествие в посока площад "Централен“.
Общоградско шествие
Празничното шествие стартира от площад "11 май“. Начело на колоната ще застанат Мажоретният състав при СУ "Св. св. Кирил и Методий“, Духовият оркестър "Пловдив“ и знаменната група на Хуманитарната гимназия.
Участници в шествието:
Официални лица и гости;
Удостоените с "Почетна значка на град Пловдив“ директори и учители, както и наградените с грамота млади преподаватели;
Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай заедно с пловдивското духовенство;
Представители на образователните и културните институции в града;
Представителна група на ХГ "Св. св. Кирил и Методий“;
Представителни групи на училищата от град Пловдив;
Първият детски гвардейски отряд в България (при ДГ "Мая“).
Празнична културна програма по локации
Пловдив ще бъде изпълнен с музика и празнично настроение благодарение на паралелните концерти в градската среда:
Пред сградата на БНБ (ул. "Райко Даскалов“ № 53): Концерт на Духовия оркестър към НУМТИ "Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев.
На площад "Римски стадион“: Концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов.
На площад "Стефан Стамболов“: Концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.
Тържествен хоров поздрав на стълбите на "Каменица“
Един от акцентите в програмата ще бъде грандиозният концерт на Сборния хор с диригент проф. Златина Делирадева. В него ще се включат:
Формации към ЦПЛР – ОДК – Пловдив:
Хор "Детска китка“ (концертен и стажантски състав) – диригенти Яна Делирадева и Джулия Узунова;
Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова;
Хор на малките момчета "Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;
Младежки хор "Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;
Вокална формация "Бамбини“ – ръководител Снежка Донева;
Фолклорна формация "Куклици“ – ръководител Виолета Щерева;
Хор "Евмолпея“ – диригент Алия Хансе.
Формации към НУМТИ "Добрин Петков“:
Хор "Класическо пеене“ – диригент Николета Енева;
Фолклорен хор – диригент Явор Тасков.
Мъжки хор "Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова.
Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ – диригент Илиян Тиганев.
Дамски хор "Тримонциум“ – диригент Мая Йорданова.
Камерен хор "Проф. Иван Спасов“ – диригент Гергана Люцканова-Петрова.
Към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“: Вокален състав "Pro belcanto“ – ръководител Алия Хансе.
Към Арт център "Алехандро“: Младежки хор "Отепето“ – диригент Джулия Узунова.
Вокална група на сдружение "Арт Войс Център“ – ръководител Румяна Иванова.
Децата от "Академия на Госпожа Опера“ – Пловдив – ръководител Яна Делирадева.
Официална церемония по връчване на отличието "Почетна значка на град Пловдив“ на младите творци
Час: 12:00 ч.
Място: Заседателната зала на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“ № 1)
На официално събитие 23-ма млади пловдивски творци ще получат отличието "Почетна значка на град Пловдив“. Решението за награждаването им бе гласувано с пълно единодушие на сесия на Общинския съвет. Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и от председателя на Общинския съвет Атанас Узунов.
Списък на удостоените с "Почетна значка на град Пловдив“:
Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец и директор на Драматичен театър – Пловдив.
Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ "Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на "Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив.
Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист и основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.
Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.
Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ "Добрин Петков“.
Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.
Марияна Стоева (16 г.) – ученичка със специалност "Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет "Добрин Петков“.
Мартин Йорданов (17 г.) – ученик със специалност "Тромпет“ в НУМТИ "Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.
Стоян Миндов (17 г.) – ученик със специалност "Поп и джаз пеене“ в НУМТИ "Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.
Йоана Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси.
Сияна Христозова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.
Радост Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност "Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми.
Никол Колева – ученичка в 12. клас, специалност "Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив; с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.
Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ "Елин Пелин“ и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при.
Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ "Свети Патриарх Евтимий“ и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“; с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.
Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ "П. Р. Славейков“ и състезателка по модерен балет в Спортен клуб "Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория "Мини“.
Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ "Добрин Петков“ (профил "Пиано“) и възпитаник на "Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия.
Георги Иванов – ученик в 12. клас, специалност "Рекламна графика“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
Мария Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност "Стенопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество отличия от престижни арт форуми.
Кристина Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност "Иконопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси.
Габриела Павлова – студентка в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“; изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.
Вельо Кесяков – студент II курс, специалност "Тромпет“ в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.
Теодор Караколев – докторант в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; успешно съчетава научните изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с тяхното активно популяризиране.
