Кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе днес среща с представители на родители на ученици от Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“, за да осигури пряка връзка с изпълнителите и да координира финалните етапи от мащабната реставрация на сградата. В разговорите, състояли се в заседателната зала на Община Пловдив, се включиха също кметът на район "Централен“ Георги Стаменов и представители на строителната фирма.

Пряка връзка и ясен краен срок за ремонта

По време на разговорите представителите на фирмата изпълнител дадоха категорично уверение, че строително-ремонтните дейности по обекта ще приключат изцяло до 15 август 2026 г., съобщиха от община Пловдив за Plovdiv24.bg Фиксирането на този точен срок ще даде възможност за извършване на необходимите почистващи дейности и за прецизна организация на учебния процес, така че на 15 септември учениците да влязат в една напълно реставрирана, обновена и удобна сграда.

Хуманитарната в момента

Изпълнени етапи и текущи реставрационни дейности

Към настоящия момент на обекта вече са приключили най-тежките и специфични строителни процеси, които се реализират в рамките на общ бюджет от близо 11 млн. лева. До момента успешно са изпълнени три основни етапа – пълна реставрация на фасадата, ремонт на покривната конструкция и цялостно обновяване на вътрешните пространства. Изградени са изцяло нови електроинсталации, ВиК мрежи, съвременни охладителни системи, подови настилки и тавани, като успоредно с това е извършено и конструктивно укрепване на училището.

Предверието на училището

Една от стаите на гимназията

Съгласуване с паметниците на културата и качество

Тъй като историческата сграда притежава статут на паметник на културата, всяка седмица се провеждат задължителни съгласувателни процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Районната и градската администрация изразиха пълно разбиране към наложеното неудобство за децата и техните родители. Кметът подчерта, че след като в училището години наред не са правени основни ремонти, в момента е необходимо технологично време и изключително прецизна работа, за да се постигне качествен, траен и законосъобразен резултат за новата учебна година.