Прави се всичко възможно ремонтът на Хуманитарната гимназия да завърши в обявения срок. Работата на обекта върви, каза за Plovdiv24.bg зам.-кметът Владимир Темелков.

Но както знаете, аз нито съм възложител, нито съм изпълнител, аз го заварих този проект. Единственото, което в лично качество съм направил, е това, че заедно с Бойко Борисов успяхме да намерим парите за ремонта. Оттам нататък, при избора на изпълнител, възложител - Георги Стаменов прави всичко възможно. Чухме се и тази сутрин, още в 8 часа. Ние искаме на обекта постоянно да има между 50 и 70 души, които да работят. Той ме уверява, че обектът ще стане, обясни Владимир Темелков.

Той съобщи, че за 20 май е заявен протест от ППДБ.

Но, протестът няма да помогне. Ако те смятат, че могат да помогнат с нещо по-смислено, за да се случат нещата по-бързо, да го направят. Защото и в наш, и в техен интерес е този обект да се случи. Работата много е напреднала. Просто, това училище е колкото други три. Пък да не говорим, че е на 150 години и щеше да падне цялото училище, тъй като конструкцията беше крайна компрометирана, обясни Темелков.

Според зам.-кмета в момента е лесно да се организират протести от опозицията.

Те имаха достатъчно време, близо три години, с Асен Василев като финансов министър, да намерят парите. Но той не даде нито един лев. Знаете, кой намери парите. Можеха да го контролират, да препоръчат прекратяване. Докато нямаше пари, докато нищо не се случваше, те си мълчаха за този обект. Сега има пари и стана много интересен за тях, като политическа кампания, на гърба на образованието и на училището, категоричен бе той.

По думите му, с тях са правили много неформални срещи и когато няма камери, и когато няма родители, те разбират какво се случва. Правили са и достатъчно срещи с родителите. Но в момента, в който видят камерите, започват да плюят.

Според него ПП-ДБ са имали достатъчно представителство и в Общинския съвет и че не може само да се плюе, защото "плюенето не е политика".