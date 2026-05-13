Прави се всичко възможно ремонтът на Хуманитарната гимназия да завърши в обявения срок. Работата на обекта върви, каза за Plovdiv24.bg зам.-кметът Владимир Темелков.
Той съобщи, че за 20 май е заявен протест от ППДБ.
Според зам.-кмета в момента е лесно да се организират протести от опозицията.
По думите му, с тях са правили много неформални срещи и когато няма камери, и когато няма родители, те разбират какво се случва. Правили са и достатъчно срещи с родителите. Но в момента, в който видят камерите, започват да плюят.
Според него ПП-ДБ са имали достатъчно представителство и в Общинския съвет и че не може само да се плюе, защото "плюенето не е политика".
