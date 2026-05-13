Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи събеседването с Иван Калибацев - кандидат за административен ръководител на Окръжен съд - Пловдив поради процесуални пречки, съобщават от ВСС за Plovdiv24.bg.

Калибацев е съдия в Районен съд - Пловдив и остана единственият претендент за поста в по-горната инстанция след оттеглянето на съдия Розалия Шейтанова. Във ВСС е постъпила жалба срещу прекратяването на процедурата спрямо Шейтанова от съдия Владимир Стоянов. Такъв магистрат в Пловдив няма, а посоченият в заявлението адрес е на Съдебната палата в София. Въпреки неизяснените обстоятелства около жалбоподателя, ВСС реши да отложи избора и да поиска становище от Върховния административен съд по допустимостта на тази жалба.

Междувременно стана ясно, че съдиите от ОС - Пловдив са решили да не провеждат ново изслушване на следващото общо събрание.

Кой е съдия Иван Калибацев

Иван Калибацев е завършил право в Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград през 2002 г. Има близо 22 години професионален опит в съдебната система. Започва кариерата си като младши съдия в окръжните съдилища в Русе и Пловдив, а през 2005 г. става съдия в Районния съд в Пловдив. През 2009 г. е избран за председател на Районния съд в Асеновград, след което изкарва два мандата като председател на Районния съд в Пловдив. В момента заема длъжността съдия в същия съд.