Съдията от Районния съд в Пловдив Иван Калибацев остава единственият кандидат за административен ръководител на Окръжния съд в града. Събеседването с него е насрочено за 12 май 2026 г. Това се случва с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която прекрати процедурата за избор на председател по отношение на и.ф. административен ръководител Розалия Шейтанова, предава Plovdiv24.bg.

На 21 април 2026 г. съдия Шейтанова депозира заявление, с което оттегля съгласието си за участие в конкурса. Съдийската колегия я покани за изслушване, за да се прецени дали решението й не е било взето под натиск. Вместо да се яви, съдия Шейтанова потвърди молбата си за прекратяване на изборната процедурата спрямо нея с писмо от 27 април 2026 г. Решението на Съдийската колегия за прекратяване на процедурата може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Кой е съдия Иван Калибацев

Иван Калибацев е завършил право в Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград през 2002 г. Има близо 22 години професионален опит в съдебната система. Започва кариерата си като младши съдия в окръжните съдилища в Русе и Пловдив, а през 2005 г. става съдия в Районния съд в Пловдив. През 2009 г. е избран за председател на Районния съд в Асеновград, след което изкарва два мандата като председател на Районния съд в Пловдив. В момента заема длъжността съдия в същия съд.