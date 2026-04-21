Единият от кандидатите за председател на Окръжен съд Пловдив се отказва от надпреварата. Розалия Шейтанова е подала молба, с която оттегля заявлението си за участие в процедурата. Членовете на Съдийската колегия на ВСС обаче имат съмнения дали тя се оттегля напълно доброволно, разбра Plovdiv24.bg.

Затова Шейтанова ще трябва да се яви на 28 април пред Съдийската колегия, където да бъде изслушана за мотивите за отказ, защото съдиите все още не са взели решение по тази молба. На същата дата ще бъдат поканени и съдиите от Пловдив, които имат желание да се изкажат по въпроса пред ВСС.

Другият от двамата кандидати - Иван Калибацев, поиска ново общо събрание на окръжните магистрати, защото има нарушения в процедурата на миналото заседание от 23 март. По Закон заседанието се води от председателя на съда, или неговия заместник. Розалия Шейтанова, която е настоящ председател е предоставила правота за това на редови съдия, което е нарушение.

Така изборът на председател на Окръжния съд в Пловдив се отлага за 12 май, реши ВСС след днешното заседание.

На 20.06.2025 г. Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Пловдив издигна кандидатурата на досегашния ръководител на съда Розалия Шейтанова за председател на съда за втори мандат, като решението на общото събрание с предложението на съдиите за назначаването й на тази длъжност е изпратено във ВСС.