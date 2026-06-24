Синдикът на обявеното в несъстоятелност дружество "Градски транспорт - Пловдив" АД обяви търг с тайно наддаване на обособена част от демонтираната въздушно-контактна тролейбусна мрежа на Пловдив. Наддаването е насрочено за 21 юли 2026 г. и ще се проведе в канцеларията на попечителя в столицата. Търгът се организира съобразно взетите решения на Събрание на кредиторите, проведено в края на миналата година, предава Plovdiv24.bg.

За продажба са обявени 14 520 кг конзоли (тръби) – метални тръби с диаметър Ф60 мм с различна дължина, с поставени изолатори (15%), 10 380 кг стоманени въжета, 6180 кг метални елементи без мед /стрелки, кръстовки, клеми, окачвачи, шини/, с поставени изолатори по тях (15%), 12 640 кг метални елементи с примеси на мед и бронз с поставени изолатори по тях /стрелки, кръстовки, клеми, окачвачи, шини/ (15%).

Продаваемите вещи са напълно амортизирани, негодни за употреба и синдикът не носи отговорност за техните недостатъци и/или невъзможността им да бъдат използвани по предназначение. Процентното съдържание е ориентировъчно и имуществото се продава такова, каквото е в момента на продажбата, включително вид и обем, и купувачите не могат да претендират за недостатъци на закупеното имущество. Подробно описаните елементи се продават заедно.

Пазарната стойност на продаваното движимо имущество, оценено като скрап, е 16 271,70 €, а обявената начална тръжна цена е 11 715,62 €, което е с 10% по-малко от предходната нестанала продажба. Желаещите да участват в търга трябва да внесат неолихвяем задатък в размер на 10% върху оценката на вещите.

Приватизацията на общинския превозвач

Общинското дружество "Градски транспорт" ЕАД - Пловдив беше приватизирано през март 2007 г. от "Транс сити" на Ангел Батаклиев. Фирмата беше продадена за 5,128 млн. лв. при начална тръжна цена 2,630 млн. лв. През 2013 г. беше спрян тролейбусният транспорт. След това фирмата беше обявена в несъстоятелност и назначените синдици започнаха поетапна продажба на активите на дружеството, за удовлетворение на исканията от кредитори.