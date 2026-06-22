Тригодишно детенце е издъхнало в лекарски кабинет в ДКЦ "Изток“ в Пловдив тази сутрин. Детето е било заведено от близките си при личния лекар, но въпреки усилията на медиците е починало. Сигналът за нещастния инцидент е постъпил на тел. 112 около 9,30 ч., предава Plovdiv24.bg.

Става въпрос за нещастен случай, свързан е със задавяне. Детето навреме е закарано, реагирано е бързо, но за съжаление е починало, каза за медията ни директорът на ОДМВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

По информация на Plovdiv24.bg инцидентът се е случил в лекарски кабинет. Родителите на детето го занесли на ръце при личната лекарка, но въпреки реанимационните дейности усилията били напразни. Тепърва ще се изясняват обстоятелствата около нелепата трагедия. По случая вероятно ще бъде назначена и аутопсия.