Над 6000 нови жители ще се заселят в район "Северен" по прогноза на проектантите на изцяло новия квартал, който ще се изгражда в района, до кв. Филипово. Мегастроежът ще е върху терен от близо 36 декара. Инвеститор е пловдивската компания "Галакси инвестмънт груп", част от холдинга на "ВП Брандс Интернешънъл". Фирмата е придобила терена за 16 милиона лева. Тя притежава и съседния имот от 50 дка по протежението на бул. "Дунав", до комплекс Royal City.
На цялата тази територия ще бъде изграден нов жилищен комплекс. Сградите там ще достигат височина до 49 метра, съобщиха в интервю за Plovdiv24.bg кметът на "Северен" Венцислава Любенова и главният архитект на района Рамона Георгиева.
Подробният устройствен план вече е минал през Общински съвет, който е одобрил изцяло новия квартал, който ще е с жилищни и обществени функции.
Самият проект се движи от община Пловдив, районната администрация няма никакви правомощия там.
Документацията на инвеститора и свързаното с нея предложение за промяна на ПУП-а на "Филипово" бе одобрено от Общинския съвет в края на 2025 година, след спорове заради факта, че това ще бъде застрояване на огромна площ с множество сгради от по 25-26 етажа.
По проект освен жилища, офиси и търговски обекти, на терена ще се построи хотел, медицински център, няколко детски центъра, спортна инфраструктура и др. Изграждането на новия квартал е планирано да завърши до 2040 г.