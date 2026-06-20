Над 6000 нови жители ще се заселят в район "Северен" по прогноза на проектантите на изцяло новия квартал, който ще се изгражда в района, до кв. Филипово. Мегастроежът ще е върху терен от близо 36 декара. Инвеститор е пловдивската компания "Галакси инвестмънт груп", част от холдинга на "ВП Брандс Интернешънъл". Фирмата е придобила терена за 16 милиона лева. Тя притежава и съседния имот от 50 дка по протежението на бул. "Дунав", до комплекс Royal City.

На цялата тази територия ще бъде изграден нов жилищен комплекс. Сградите там ще достигат височина до 49 метра, съобщиха в интервю за Plovdiv24.bg кметът на "Северен" Венцислава Любенова и главният архитект на района Рамона Георгиева.

Подробният устройствен план вече е минал през Общински съвет, който е одобрил изцяло новия квартал, който ще е с жилищни и обществени функции.

В момента се работи по отчуждаване на тези територии, които са частна собственост в обхвата на бул. "Северен". Това ще отпуши проблема с транспортните връзки, който би могъл да възникне, след заселването на новия квартал, поясни кметът на район "Северен" Венцислава Любенова.

Самият проект се движи от община Пловдив, районната администрация няма никакви правомощия там.

Но в самия проект, с който ние сме запознати, са предвидени 100% паркиране в зоната, както и 30% зелени площи, добави Любенова.

Документацията на инвеститора и свързаното с нея предложение за промяна на ПУП-а на "Филипово" бе одобрено от Общинския съвет в края на 2025 година, след спорове заради факта, че това ще бъде застрояване на огромна площ с множество сгради от по 25-26 етажа.

По проект освен жилища, офиси и търговски обекти, на терена ще се построи хотел, медицински център, няколко детски центъра, спортна инфраструктура и др. Изграждането на новия квартал е планирано да завърши до 2040 г.