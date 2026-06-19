Двамата обвиняеми за длъжностно присвояване на средства, собственост на ПУ "Паисий Хилендарски", са освободени срещу парична гаранция. Заместник-ректорът и директор на поделение "Научна и проектна дейност“ в ПУ "Паисий Хилендарски" проф. д-р Невена Милева е на свобода срещу 15 000 евро, а другото задържано лице - бизнесмен от Смолян, който се явява помагач, срещу 5000 евро.

Това съобщи на брифинг наблюдаващият прокурор Галина Андреева - Минчева, предава репортер на Plovdiv24.bg.

По случая е образувано досъдебно производство. На няколко адреса са извършени процесуални действия, уточни окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Андреева-Минчева допълни, че операцията е реализирана от отдел "Икономическа полиция", като са осъществени претърсвания и изземвания в Пловдив, включително в служебни офиси, в Смолян - но не във филиала на ПУ, както и в с. Брестник.

Извършени са общо 5 претърсвания и изземвария. Направени са 3 обиска на лица. Намерени са голям брой веществени доказателства, разпитани са голям брой лица, посочи наблюдаващият прокурор Галина Андреева - Минчева.

Към момента е установено, че от октомври 2024 г. до февруари 2026 г. длъжностното лице, подпомагано от втория обвиняем - собственик на фирма, са присвоили 147 000 евро. По закон, ако бъдат признати за виновни, наказанието е от 3 до 15 години лишаване от свобода, по отношение на длъжностното лице - и лишаване от права, а за щетата се предвижда конфискация на цялото или част от имуществото.

Няма данни за участие на други длъжностни лица от ПУ в схемата. Изискана е информация от университета и предстои изясняване на произхода на средствата. Схемата е била: сключване на фиктивни договори с 13 лица, които са били наемани на различни технически длъжности, включително за извършване на строително-монтажни работи като работници на ПУ. Голяма част от тези хора са членове на семейството на обвиняемия от Смолян.

Фирмата на втория обвиняем се занимава със строителство, участва по няколко проекта на ПУ, които се разследват.

Относно сумата 147 000 евро - парите са били превеждани като трудови възнаграждения на 13-те лица. Всеки от тях е получавал между 700 и 1000 евро месечно. Хората са теглили парите и са ги връщали или директно на строителя, или на посредник. Установено е, че 10 са ги давали на бизнесмена, трима - на друг човек, който не е привлечен като обвиняем. Работниците са дали показания и са признали, че договорите им били фиктивни и не са работили нищо. Смятали, че правят услуга.

Тепърва ще се изяснява дали парите са от бюджета на ПУ, от държавата или от ЕС. Предстои установяване дали има отклоняване на средства и от обществени поръчки, както и дали тези пари са давани на зам.-ректора, обясни Андреева - Минчева.

Двамата обвиняеми вече са дали обяснения. Разследването е започнало след постъпил сигнал в началото 2026 г. и всички действия са извършени от Икономическа полиция под наблюдението на Окръжна прокуратура, уточни директорът на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов.