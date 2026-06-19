В ранния следобед се очаква да бъдат официално съобщени подробности за акцията на Икономическа полиция в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". "Тогава ще имаме готовност да съобщим информация" - заяви за Plovdiv24.bg говорителят на Окръжна прокуратура прокурор Галина Андреева - Минчева.

Както Plovdiv24.bg първи съобщи, служители от сектор "Икономическа полиция“ извършиха вчера проверки едновременно в централната сграда на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ и във филиала на ВУЗ-а в Смолян. По подозрение за финансови злоупотреби е задържана заместник-ректорът проф. д-р Невена Милева, директор на поделение "Научна и проектна дейност“ в ПУ, както и още едно лице. По случая е образувано досъдебно производство за финансови злоупотреби. Разследването е във връзка с проекти, реализирани от висшето училище и се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Поделение "Научна и проектна дейност“ е самостоятелно звено на Пловдивския университет, чрез което академичното ръководство на ПУ организира и администрира научноизследователската и проектна дейност на учените от университета на базата на договори с различни международни, национални и частни институции и програми, които са част от общата политика на ПУ като висше учебно заведение и научен център.

Междувременно от филиала на ПУ в Смолян изпратиха до медиите позиция, подписана от директора проф. д.ф.н. Елена Николовав, в която се твърди, че при тях не е извършвана проверка.