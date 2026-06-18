Двама души са задържани, а три адреса са претърсени при съвместна операция на полицията в Пловдив и Смолян. Новината потвърди за Plovdiv24.bg директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян, старши комисар Костадин Пачеджиев.

Координация и мащаб на акцията

Процесуално-следствените действия на територията на Смолян се ръководят и извършват от служители на ОДМВР – Пловдив. Местната дирекция в Смолян оказва пълно оперативно и логистично съдействие на своите пловдивски колеги.

По официална информация фокусът на проверките е бил в смолянския квартал "Устово". Полицейските екипи са атакували обекти на две конкретни локации в района.

Към момента няма официална информация от разследващите органи за конкретната криминална проява или престъпна схема, довели до мащабната акция и арестите. Работата по случая и документирането на престъпната дейност продължават под надзора на прокуратурата.

По информация на Plovdiv24.bg, акцията е свързана с разследванията и арестите в ПУ "Паисий Хилендарски".