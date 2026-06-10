Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 19-годишния А.З. за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, след като е управлявал лек автомобил "БМВ“ чрез преднамерено "презавиване“, рязко подаване на газ, форсиране и дрифт в град Асеновград. Младежът е обвинен и за това, че на 9 юни 2026 г. е подбуждал свой приятел към лъжесвидетелстване, за да избегне наказателна отговорност.

Сигналът за опасните маневри в района на кръстовища, училища и други сгради в Асеновград е подаден на тел. 112 около 10:40 часа на 9 юни 2026 г., информираха от Прокуратта, предава Plovdiv24.bg. След като е установено, че именно А.З. е зад волана, той се обадил на свой познат с искане да излъже пред разследващите, че колата е била управлявана от майстор, при когото била оставена за ремонт. Разследването обаче доказва, че това твърдение не отговаря на истината. А.З. има едва едногодишен шофьорски стаж, а към настоящия момент свидетелството му за управление на моторно превозно средство е отнето.

Втори случай на пътно хулиганство с "БМВ“ в Асеновград

По друго досъдебно производство на Районна прокуратура-Пловдив от 4 юни 2026 г. са повдигнати две обвинения срещу 29-годишния Г.А. за пътно хулиганство, оказване на съпротива и неподчинение на полицейски служители.

На 3 юни 2026 г. в Асеновград Г.А. отказал да представи документите си на служители от РУ-Асеновград и направил опит да избяга с лек автомобил "БМВ“. Той се движел с превишена скорост и преминавал на червени светофари, след което спрял в уличка без изход и побягнал, но бил задържан от полицията въпреки оказаната съпротива.

По искане на Районна прокуратура-Пловдив Районният съд в Асеновград е наложил на Г.А. най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“, а шофьорската му книжка също е отнета.