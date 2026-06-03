Сигнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на община "Родопи“.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина "Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина "Първи юни“ в Брестовица.

Уведомени са ръководството на община "Родопи“, Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. В момента сигналите се проверяват.