Мъж разби входната врата на денонощния магазин "Гастрономъ Кючук Париж“ в Пловдив, което предизвика острата реакция на неговия собственик и общински съветник от община "Родопи" Георги Цанков. Вандалският акт е извършен пред очите на случайни минувачи, които са останали напълно безучастни към случващото се.

Пълно безразличие от граждани и институции

На видеозаписите от охранителните камери ясно се вижда как гражданин преминава, докато мъжът изпробва боксовите си умения върху магазина, но поглеждат и продължават по пътя си, без да реагират по никакъв начин. В поста си във фейсбук Цанков подчертава, че най-страшното в случая не е счупената врата или материалната щета, а именно смазващото безразличие на обществото и закъснялата реакция на институциите, информира Plovdiv24.bg. След подаден сигнал на спешния телефон 112, полицейският патрул е пристигнал на мястото едва след 42 минути – време, напълно достатъчно извършителят да изчезне безследно.

Георги Цанков

Награда от 500 евро за информация

Общинският съветник обяви парична награда от 500 евро за информация, която може да доведе до установяване на самоличността на извършителя. Той призова всеки, който разпознае лицето от видеозаписите, да се свърже с него на лично съобщение, като гарантира пълна конфиденциалност. Цанков допълва, че предприема тази стъпка не заради финансовата стойност на щетата, а заради нежеланието му да приема подобни прояви за нормално ежедневие. В посланието си към хулигана той заявява, че рано или късно всеки получава сметката за действията си и утре ще трябва да отговаря пред закона.