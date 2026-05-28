Шофьор бе задържан след опит да избяга от полицейска проверка. Ситуацията се разиграла около 22.30 ч. в петък, в село Поройна. При работа по безопасност на движението автопатрул на РУ-Първомай подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил "БМВ“, който обаче продължил по пътя си.

След кратко преследване униформените преустановили движението на колата принудително, а криминално проявеният мъж зад волана бил изпробван с апарат за употреба на наркотични вещества, който реагирал положително.

Водачът е отведен за срок до 24 часа в районното управление. Срещу него се води бързо производство, а личният му автомобил е иззет по законоустановения ред.