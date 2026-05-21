В полицията в Първомай се озова водач, опитал да подкупи служители на реда. Около 20.30 ч. снощи, при работа по безопасност на движението в града, патрул на районното управление спрял за проверка лек автомобил.

Оказало се, че мъжът зад волана е под въздействие на алкохол под 1,2 промила и униформените пристъпили към съставяне на акт за установеното административно отношение.

С намерение да осуети действията им обаче, шофьорът подхвърлил в патрулния автомобил банкнота от 50 евро. В рамките на започнатото бързо производство той е задържан за едно денонощие.