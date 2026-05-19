За тежка катастрофа в Стамболийски научи Plovdiv24.bg. Изключително силният удар между тежкотоварен автомобил и кола е станал вчера, 18 май. Цяло чудо е, че няма тежко пострадали хора в това пътнотранспортно произшествие.
От пресцентъра на ОД МВР Пловдив съобщиха за читателите ни, че при заобикаляне на паркиран автомобил шофьорка на фолксваген е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала в камион "Ивеко".
Жената е откарана в болница за прегледи без сериозни наранявания, няма и пострадали пътници в удареното моторно превозно средство.
user_1
преди 1 ч. и 4 мин.
На дамите винаги се прави път!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!