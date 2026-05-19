За тежка катастрофа в Стамболийски научи Plovdiv24.bg. Изключително силният удар между тежкотоварен автомобил и кола е станал вчера, 18 май. Цяло чудо е, че няма тежко пострадали хора в това пътнотранспортно произшествие.

От пресцентъра на ОД МВР Пловдив съобщиха за читателите ни, че при заобикаляне на паркиран автомобил шофьорка на фолксваген е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала в камион "Ивеко".

Жената е откарана в болница за прегледи без сериозни наранявания, няма и пострадали пътници в удареното моторно превозно средство.