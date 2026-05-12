Калековец скърби за Божил Божков, който почина едва на 41 години след инцидент в селото. Kметът на Калековец Георги Вълков публикува емоционално послание в социалните мрежи. В него той определи Божил като "приятел, другар и човек, оставил следа в Калековец“.

"Наш приятел. Наш другар. Наш съселянин. Човек, който остави следа в Калековец! Има хора, за които не се говори с много думи, защото делата им казват достатъчно. Божил беше от тях. Не веднъж е оставял своя работа, своето време и своите ангажименти, за да помогне на кметството, на селото и на хората около себе си. Помагаше тихо, мъжки, без да търси признание, без да чака благодарност, просто защото смяташе, че така е правилно и го правеше в името на всички нас – да живеем хубаво!", написа кметът, като благодари за подкрепата, помощта и безкористния труд, които Божил е отдавал на селото и хората в него

Plovdiv24.bg припомня, че по информация на полицията, около 22:00 часа, в сряда на 6 май, дежурен патрул на РУ-Труд е реагирал на сигнал за пострадал при сбиване в Калековец. На място униформените установили, че при възникнал скандал местен жител е нанесъл побой над свой съсед, като е счупил и огледало на автомобила му.

Пострадалият е бил транспортиран в пловдивска болница за оказване на спешна медицинска помощ. Нападателят е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Мъжът е починал още същата вечер в лечебното заведение. Към момента обстоятелствата около смъртта все още се изясняват. Очаква се съдебномедицинска експертиза да даде отговор дали настъпилата смърт е свързана по някакъв начин с нанесения побой и получените удари, тъй като починалият е имал и предходни здравословни проблеми.

Погребението на Божил Божков ще се състои на 14 май 2026 г. от 12:00 часа в гробищния парк на село Калековец.

"Хора като теб не си отиват напълно. Оставаш в спомените, в уважението и в добрите думи на всички, които те познаваха“, написа още кметът Георги Вълков.