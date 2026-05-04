Мъж се е прострелял с въздушна пушка в т.нар. военно градче в Карлово. Това научи "Блиц" от свои източници. Човекът, с инициали Т.Т. е мъртъв.

По информация на медията става дума за млад мъж. Според същите източници се е самопрострелял в главата.

В Карлово "хвърчат" линейки, полицаи са на място. Всеки момент ще започне оглед. Според източниците няма чужда намеса, а става въпрос за самоубийство. Човекът не е военен, въпреки че живее в квартала, населяван предимно от униформени.

Не се знае дали е оставено предсмъртно писмо. Към момента не са ясни причините за страшното решение.