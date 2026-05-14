За тежка катастрофа в Пловдивска област научи Plovdiv24.bg. Пътонтранспортното произшествие е станало между камион, бус и лек автомобил. Мястото - входът на Сопот в посока от Карлово.

Колата е навлязла в насрещното движение и е била пометена от камиона. Пострадала е жена на 65 години, управлявала лекия автомобил, като според предварителната информация й е прилошало. Тя е с порезни рани и наранявания.

Временно движението по път I-6 София – Бургас, в района на Сопот се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от "Пътна полиция“, обясниха от АПИ.