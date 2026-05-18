Сериозно задръстване затруднява движението по пътя от Пловдив в посока село Граф Игнатиево заради пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в участъка преди населеното място, което веднага предизвика задръстване от автомобили в час пик, видя Plovdiv24.bg.

За инцидента алармираха в социалните мрежи пътуващи, които публикуваха и първи кадри от мястото на инцидента.

Граф Игнатиево. Задръстване от Пловдив споделят кратко и ясно очевидци на катастрофата

На място вече са пристигнали екипи на Пътна полиция. На кадрите, публикувани във фейсбук, се вижда как униформен служител е поставил светлоотразителен триъгълник на пътното платно и с палка в ръка регулира преминаването на превозните средства, за да не се стига до допълнителни инциденти.

Край банкета са спрели няколко автомобила, участници в ПТП-то.