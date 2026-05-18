70-годишен мъж е загинал при пожар в къща в родопското село Брестовица. Трагичният инцидент е станал в неделя вечерта, съобщиха за Plovdiv24.bg от МВР - Пловдив.

Сигналът за обхваната в пламъци къща в Брестовица е постъпил на тел. 112 в 19:30 ч. в неделя. Пожарът е ликвидиран от два противопожарни екипа от Стамболийски и един от Пловдив, допълниха от РДПБЗН - Пловдив. След потушаването на пламъците е открито тялото на загиналия човек.

По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за възникването на пожара.