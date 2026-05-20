С тези прочувствени думи синът на 48-годишния Борис Кисьов - Нено Кисьов се обръща към своя баща по повод рождения ми ден, който той не успява да дочака.
Plovdiv24.bg припомня, че по случая са обвинени двама братя - Иван Димитров и Атанас Димитров, за умишлено убийство в съучастие, извършено на 6 октомври 2024 г.
Според разследването между пострадалия и обвиняемите е съществувал продължителен имотен конфликт. В нощта на инцидента спорът е ескалирал след среща между двете страни, при която е имало употреба на алкохол.
Борис Кисьов е произвел изстрел с газов пистолет във въздуха, след което е последвала физическа саморазправа.
По данни от разследването единият от братята е задържал жертвата, докато другият му е нанесъл множество прободни рани с нож. В резултат на нараняванията 48-годишният мъж е починал.
Обвинението срещу двамата е за умишлено убийство в съучастие, като спрямо Атанас Димитров е отчетено и обстоятелството, че е осъждан многократно, което може да доведе до по-тежка правна квалификация.
