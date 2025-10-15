© Братята Атанас Димитров и Иван Димитров не се признаха за виновни по обвинението за умишленото убийство на Борис Кисьов от село Столетово. Делото срещу тях ще се разглежда по общия ред, като са призовани 29 свидетели и вещи лица, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Според обвинителния акт, двамата подсъдими са нападнали Борис Кисьов посред нощ пред дома му през октомври миналата година, за да "уредят“ дългогодишен имотен спор, свързан с дворно място и дървесина.



Разследването установява, че вечерта на инцидента братята Димитрови консумирали алкохол в местен магазин. Под влияние на спиртните напитки те решили да потърсят сметка от Кисьов за стария конфликт. Камери в селото заснемат как Атанас е въоръжен с нож, поставен в калъф на кръста.



Двамата отиват до дома на Борис и започват да го викат да излезе. Кисьов се появява, държейки газов пистолет, и произвежда един изстрел. След това избухва скандал, който прераства във физическа саморазправа.



Според обвинението Атанас пробол многократно Борис в краката, докато брат му Иван го е държал, за да не успее да избяга. В хода на нападението Атанас наранява и самия Иван. След побоя братята оставят тежко ранения Кисьов на улицата и напускат мястото.



Пострадалият успява сам да се обади на телефон 112 и да каже: "Цигани ме нападнаха и раниха“. Малко по-късно Атанас се изкъпал, скрил дрехите и обувките си, след което сам се предал в полицията, признавайки, че е използвал ножа.



Свидетели твърдят, че след инцидента двамата братя са се похвалили с думите: "Свършихме работата.“



В хода на делото Атанас твърди, че е действал при самозащита, след като Кисьов произвел изстрел и го повалил на земята.



По време на днешното заседание братът, дъщерята и съпругата на жертвата бяха конституирани като частни обвинители, но не и като граждански ищци. Роднина на Кисьов е поискал общо 300 000 лева обезщетение от двамата подсъдими, както и по 150 000 лева от всеки поотделно. Засега съдът прецени, че предявяването на гражданските искове би затруднило процеса и съответно бяха отхвърлени.



"Искаме справеливост и доживотни присъди. Такава болка не се преживява. Тези хора са опасни за обществото и не трябва да са навън", заявиха близките на убития.



Атанас Димитров е осъждан и преди, поради което обвинението срещу него е за убийство при условията на опасен рецидив — престъпление, за което законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.



Брат му Иван е обвинен по член, предвиждащ от 10 до 20 години лишаване от свобода.



Процесът ще продължи през декември, когато ще бъдат разпитани свидетели и вещи лица.



