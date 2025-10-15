ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близките на жестоко убития мъж от Столетово: Искаме справедливост
Според обвинителния акт, двамата подсъдими са нападнали Борис Кисьов посред нощ пред дома му през октомври миналата година, за да "уредят“ дългогодишен имотен спор, свързан с дворно място и дървесина.
Разследването установява, че вечерта на инцидента братята Димитрови консумирали алкохол в местен магазин. Под влияние на спиртните напитки те решили да потърсят сметка от Кисьов за стария конфликт. Камери в селото заснемат как Атанас е въоръжен с нож, поставен в калъф на кръста.
Двамата отиват до дома на Борис и започват да го викат да излезе. Кисьов се появява, държейки газов пистолет, и произвежда един изстрел. След това избухва скандал, който прераства във физическа саморазправа.
Според обвинението Атанас пробол многократно Борис в краката, докато брат му Иван го е държал, за да не успее да избяга. В хода на нападението Атанас наранява и самия Иван. След побоя братята оставят тежко ранения Кисьов на улицата и напускат мястото.
Пострадалият успява сам да се обади на телефон 112 и да каже: "Цигани ме нападнаха и раниха“. Малко по-късно Атанас се изкъпал, скрил дрехите и обувките си, след което сам се предал в полицията, признавайки, че е използвал ножа.
Свидетели твърдят, че след инцидента двамата братя са се похвалили с думите: "Свършихме работата.“
В хода на делото Атанас твърди, че е действал при самозащита, след като Кисьов произвел изстрел и го повалил на земята.
По време на днешното заседание братът, дъщерята и съпругата на жертвата бяха конституирани като частни обвинители, но не и като граждански ищци. Роднина на Кисьов е поискал общо 300 000 лева обезщетение от двамата подсъдими, както и по 150 000 лева от всеки поотделно. Засега съдът прецени, че предявяването на гражданските искове би затруднило процеса и съответно бяха отхвърлени.
"Искаме справеливост и доживотни присъди. Такава болка не се преживява. Тези хора са опасни за обществото и не трябва да са навън", заявиха близките на убития.
Атанас Димитров е осъждан и преди, поради което обвинението срещу него е за убийство при условията на опасен рецидив — престъпление, за което законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Брат му Иван е обвинен по член, предвиждащ от 10 до 20 години лишаване от свобода.
Процесът ще продължи през декември, когато ще бъдат разпитани свидетели и вещи лица.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
