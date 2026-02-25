ИЗПРАТИ НОВИНА
Последните думи на убития в Столетово: Боже, защо на мен?
Автор: Ивет Калчишкова 13:52Коментари (0)1401
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Близо 7 часа мъж наблюдавал свадата пред къщата на Борис Кисьов от село Столетово през камерите си за видеонаблюдение, поставени на къщата му.

Свидетелят Емил Цанков разказа спомените си от фаталната нощ на 6 октомври 2024 година. Подсъдими за убишленото убийство на Кисьов са братята Атанас Димитров и Иван Димитров, които не се признават за виновни. 

Цанков каза, че познава мъжете, но не е говорил с тях, въпреки че са съседи по имот. Домът на мъжа е опасан с 10 камери, но само 2 от тях показвали случващото се.

"Около 18:00 часа си тръгнахме към Пловдив. Към 21:00 часа камерите на втория етаж на къщата ни ми изпратиха сигнал.

Майка ми беше в една от стаите и ми каза да пусна външните камери, защото се чувало, че нещо става на центъра. Чуваха се крясъци, но на записа не се виждаше ясно какво се случва.

След известно време до контейнера за боклук видяхме двама души, но беше тъмно. По походката на единия можеше да се предположи, че е Иван, но не бях напълно сигурен, а другият вървеше по-прикрито.

Двамата спряха пред къщата на Борис. Иван започна да вика: "Боро, Боро“ и да свири. Другият стоеше малко по-назад. След известно време на вратата се появи Борис. Говореха тихо, чуваше се основно единият.

Вратата се отвори и двамата мъже влязоха вътре. Малко след това се чу силен трясък. Чуваше се удряне. Борис започна да вика: "Мама ви…“ и се чуваше борба. Явно се съпротивляваше, а после започна да охка.

След малко излязоха навън. Единият дърпаше Борис, Иван го буташе. Тръгнаха нагоре по улицата.

В един момент единият се насочи към центъра, а другите изчезнаха от кадър. Малко след това Борис се появи зад колата. Опита се да отвори вратата ѝ, но не успя. Отиде и се облегна на колоната до входната врата. Наведе се, взе нещо от земята и влезе вътре. Чуваше се да казва: "Боже, Господи… Защо ми се случи това на мен?“. Беше гол до кръста.

На камерите виждат, че дойде полиция, после линейка, криминална лаборатория и катафалка. Около 4:30–5:00 часа го изнесоха с одеяло. Тогава разбрахме, че се е случило нещо много сериозно", разказа подробно той. 

Мъжът е гледал камерите непрекъснато, за да "не изпуснел нещо". В момента, когато всичко приключило, мъжът пожелал да върне част от камерите, но установил, че те не се записали нищо от случващото се. Останали са само няколко кадъра.

Пред съда той обясни, че те са включени да отчитат движение и тъй като той е гледал през това време, те са преценили да не записват.

Според обвинителния акт, двамата подсъдими са нападнали Борис Кисьов, за да "уредят“ дългогодишен имотен спор, свързан с дворно място и дървесина.

В залата днес бе разпитан полицейски служител от РПУ Розино. Инспектор Георгиев уточни, че подсъдимият Атанас го е помолил да се свърже с Кисьов, за да премести строителните платна, които били на неговото място. Полицаят се свързал с кмета на Столетово и на другия ден Кисьов бил при него. 

"Той заяви, че ги е преместил. Показа ми ги на снимка. Не написах писмено разпореждане, защото конфликтът вече не беше налице", категоричен бе той. 

Припомняме, че още в началото разследването установява, че вечерта на инцидента братята Димитрови консумирали алкохол в местен магазин. Под влияние на спиртните напитки те решили да потърсят сметка от Кисьов за стария конфликт. Камери в селото заснемат как Атанас е въоръжен с нож, поставен в калъф на кръста.

Двамата отиват до дома на Борис и започват да го викат да излезе. Кисьов се появява, държейки газов пистолет, и произвежда един изстрел. След това избухва скандал, който прераства във физическа саморазправа.

Според обвинението Атанас пробол многократно Борис в краката, докато брат му Иван го е държал, за да не успее да избяга. В хода на нападението Атанас наранява и самия Иван. След побоя братята оставят тежко ранения Кисьов на улицата и напускат мястото.

В хода на делото Атанас твърди, че е действал при самозащита, след като Кисьов произвел изстрел и го повалил на земята.


Още по темата: общо новини по темата: 9
15.10.2025 Близките на жестоко убития мъж от Столетово: Искаме справедливост
17.10.2024 Двамата от Столетово остават в ареста
10.10.2024 Скандални реплики от братята, обвинени за убийството в Столетово
10.10.2024 Убитият Борис сам се е обадил на 112
10.10.2024 В Пловдив доведоха с белезници обвинени за жестоко убийство
08.10.2024 Двама са задържани за жестокото убийство в Пловдивско
