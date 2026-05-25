Куриозен, но и опасен инцидент стана по-рано днес на бул. "Марица-юг“ в посока квартал "Столипиново“. Черен автомобил марка "Рено“ се заби директно в стълба на един от светофарите на кръстовището зад Mr. Bricolage, огъвайки металната конструкция до неузнаваемост.

За щастие, по първоначална информация няма тежко пострадали, но материалните щети по инфраструктурата и превозното средство са сериозни.

Снимки от произшествието обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от иронични коментари.

"Гледай ги тея къде сложили светофар, майна! Човек да не може да си мине спокойно...“, шегуват се граждани в мрежата.