Съдът в Пловдив уважи искането на Окръжна прокуратура и наложи най-строгата мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 29-годишния Асен Атанасов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Той е привлечен като обвиняем за отвличане на жената, с която е живеел на семейни начала, и едногодишното им дете, придружено с принуда, противозаконно лишаване от свобода и закана с убийство.

Магистратите прецениха, че събраните до момента доказателства сочат Атанасов като извършител на бруталното деяние, и подчертаха, че е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

При определянето на постоянния арест съдът взе предвид няколко ключови фактора, представени от държавното обвинение.

След извършване на престъплението на 1 април 2026 г., обвиняемият веднага е напуснал страната и бе обявен за общодържавно издирване. Той бе задържан едва на 21 май при опит да премине ГКПП "Калотина“.

танасов вече има предишна присъда от съда в Лиеж, Белгия, за упражнено насилие спрямо същата пострадала жена, което доказва модела на системен тормоз.

Престъплението е извършено в условията на домашно насилие, по особено мъчителен за жертвата начин и непосредствено след като тя е потърсила закрила в Кризисен център.

По време на съдебното заседание обвиняемият е продължил да поддържа тезата, че не разбира добре български език.