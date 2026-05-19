Около 16,00 часа вчера екип на РУ-Труд реагирал на сигнал от телефон 112, че възрастен жител на село Трилистник е пострадал в резултат на получени удари.

Той е настанен в болница за наблюдение без опасност за живота. При предприетите незабавни оперативни и издирвателни действия още същия ден били задържани нападателите – криминално проявени мъже на 20 и 35 години.

Работата по изясняване на случая продължава в рамките на започнатото досъдебно производство, съобщават от ОД МВР Пловдив.