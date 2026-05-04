Седмина водачи са се озовали в различни подразделения на пловдивската дирекция на МВР през почивните дни. Мъжете са на възраст между 22 и 54 години, а на четирима от тях са били иззети собствените моторни превозни средства.

В Асеновград трима са били засечени да управляват под въздействие на алкохол над допустимите 1,2 промила. В районното управление попаднал и четвърти шофьор, който в село Тополово не се подчинил на подаден сигнал със стоп.

Проверката след принудителното спиране на автомобила му установила, че мъжът е неправоспособен. Още трима пияни водачи били заловени и в Сопот, Раковски и село Найден Герово. Срещу всички извършители се водят бързи производства.

Plovdiv24.bg припомня при какви случаи се използва тази мярка:

При шофиране с над 1,2 промила алкохол или след употреба на наркотични вещества, колата се отнема в полза на държавата.

Ако водачът е употребил алкохол или дрога, но не е собственик на автомобила, той дължи на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.