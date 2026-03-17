Шофьор остана без колата си, след като бе засечен под въздействие на алкохол вчера, съобщават от ОД МВР Пловдив.Около 4 часа на "Асеновградско шосе“ 54-годишният мъж бил спрян за полицейска проверка с управлявания лек автомобил "Фолксваген“ и дрегерът отчел наличие на над 1,7 промила в кръвта му.Извършителят е отведен за едно денонощие в Пето РУ, а в рамките на започнатото бързо производство е иззет автомобилът му – лична собственост.