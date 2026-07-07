Съдия Мариана Шотева е избрана за член на Комисията по противодействие на корупцията (КПК) от Върховния административен съд. Тя беше и единственият номиниран кандидат за член на комисията. На общото събрание са гласували 70 съдии, като 44 от тях са подкрепили Шотева. Мариана Шотева става третият избран член на КПК.

До вчера Мариана Шотева беше председател на Административен съд – Пловдив, а по време на изслушване си пред конкурсната комисия тя е припомнила, че е започнала работата си в съдебната система като наказателен съдия в районния съд в Пазарджик.

Днес Мариана Шотева, бе освободена от длъжността си с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Временно изпълняващ функциите на административен ръководител на Административния съд – Пловдив е заместник-председателят Янко Ангелов. Той ще ръководи институцията до избора и встъпването в длъжност на нов председател.

Съдия Мариана Шотева е завършила юридическото си образование през 1999 г. в ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград. Има над 21 години общ юридически стаж, от които над 17 години в органите на съдебната власт като съдия. От 2022 година е начело на АС-Пловдив.