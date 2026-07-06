Сигнал за бомба наложи евакуация в Съдебната палата в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Всички служители, магистрати и граждани са били евакуирани, а достъпът до сградата е ограничен. От близо час служители на реда я претърсват.

Очевидно днес повечето съдилища у нас са получили сходни заплахи. В Бургас делото срещу Никола Бургазлиев, който предизвика тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена от Пловдив, не можа да започне заради сходен сигнал.

По същото време сигнал за бомба е получен по електронна поща и в Областната администрация във Варна. Сигнали има още за сградите на Окръжния и Районния съд в морската столица.

В три институции в Ловеч - Съдебната палата, Националната агенция за приходите (НАП), която се помещава в сградата на Областната администрация и Общината, също са получени сигнали за поставени взривни устройства.

Работещите в Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград са изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Мейлите със заплахите са изпратени около 9:30 часа по електронната поща на Окръжен и Районен съд. Районът е отцепен и е задействана процедурата за реагиране в такива ситуации. Извършват се проверки. Заплахи са отправени към съда, прокуратурата и болници в страната.