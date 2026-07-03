Един младоженец и други трима болни строителни предприемачи са задържаните за организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления. Това стана ясно в съдебната зала при обсъждането какви мерки да им се наложат. Прокурор Анна Викова поиска за всички задържане под стража, а адвокатите им настояха за по-леки мерки, като например гаранция или домашен арест, предава репортер на Plovdiv24.bg.

След изслушване на страните и обсъждане на събраните до момента доказателства, Окръжен съд-Пловдив взе най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража“ - спрямо Щерьо Щерев, Салим Адем, Байрям Идриз и Симеон Генчев. Съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастност към повдигнатите обвинения, както и опасност обвиняемите да извършат друго престъпление или да възпрепятстват разследването.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в законоустановения срок.

Заседанието започна с 30 минути закъснение, за да имат възможност защитниците да се запознаят с материалите по делото, както и със секретните материали. Щерьо Щерев, Байрям Идриз и и Симеон Генчев имат собствена строителна фирма, а Салим Адем - три. Последният е младоженец и в залата присъства съпругата му.

Прокурор Викова заяви, че при претърсванията са били открити златни кюлчета, инвестиционно злато, луксозни автомобили. Чрез СРС е установено, че организаторът Салим Адем разполагал с три собствени дружества, снабдявал се с фактури от други кухи дружества, на които управител бил обвиняемият Щерьо Щерев. Незабавно след търговска дейност на дружествата на Салим Адем парите са били изтегляни и връщани кеш на изпращача. Обвинителят посочи, че счетоводителят на Щерев, който в момента е в затвора в Сливен, вече е дал показания. В резултат на дейността държавният бюджет е ощетен със сериозна сума.

Относно представените от защитата медицински документи, че Щерев има 4 инфаркта и 6 стента, прокурорката отбеляза, че явно от 2023 г. досега е получил подобрение, тъй като водел активен денонощен начин на живот. Самият Щерев поиска да седи по време на пледоариите, а по-късно заяви, че от 8-9 месеца никъде не бил излизал, не водел нощен живот, постоянно бил по болници. По въпроса за скъпите коли, каза, че иззетата кола била на баща му и с нея ходел на химиодиализа, тъй като имал рак, а самият Щерев бил ползвател на автомобила, който струвал 10 000.

Байрям Идриз заяви, че има проблеми от гастро-ентерологичен характер. Имал запазен час за 10.07 от 13 ч. за консултация в турска клиника. Резервацията е направена на дата 2.07, а той е бил задържан по това време и явно генерирането е направено от някой друг, контрира прокурор Викова. Идриз се оплака, че в ареста никой не му обръщал внимание, не може да се лекува, защото не му разрешавали да приема предписаните за язва медикаменти. Поискал лекар, но му бил отказан с думите "Няма лекар". Описа, че условията в ареста са много зле, нямало телефони, нямало възглавници.

Според адвоката му, Байрям Идриз познавал единствено Салим Адем, тъй като е бил подизпълнител и доскорошен управител на неговото дружество. На обвинението, че е изпрал пари в размер на 32 000 евро, защитникът посочи че фирмата на Идриз изпълнява 9 обекта в Пловдив и 5 в Асеновград, в които са ангажирани над 400 души. Имал предишно осъждане за използване на чужда търговска марка.

Едната адвокатка на Салим Адем заяви, че по делото липсват доказателства за авторство на деянието. Изтъкна, че делото започва с разпит на служител на НАП, който заявил, че тъй като не се внесени данъци, е съставен данъчен ревизионен акт, който пък се обжалва в Административния съд и няма решение. Разпитан бил и служител на ДАНС, което според адвокатката е опит да се материализират секретните материали по реда на НПК. Другата адвокатка допълни, че Салим Адем е подизпълнител на един от най-големите строителни обекти в Пловдив заедно "Главболгар строй", "Архстрой" и други големи компании.

Защитата на Симеон Генчев твърди, че в материалите никъде не е споменато, че фирмата му е имала отношение с другите фирми. Поиска от съда да не взима никаква мярка по отношение на него, с аргумент, че обвинението е несъставомерно.