Сухи треви и нерегламентирано изхвърлени боклуци са изгорели при пожара в източната част на Пловдив, за който преди минути Plovdiv24.bg съобщи. На място има екипи на пожарната, които и в момента гасят пламъците.

Инцидентът е възникнал на метри от река Марица и улица "Крайречна". Няма данни за пострадали хора, но гъстият черен дим продължава да се стеле над Пловдив.

Официална информация засега няма, но най-вероятната причина за пожара е небрежно боравене с открит огън.

ГАЛЕРИЯ: Голям пожар в Пловдив, вижда се и от магистрала "Тракия" ‹ ›

Пожарът се виждаше и от магистрала "Тракия", десетина километра преди Пловдив, идвайки от София.

Последствията от пожара можете да видите в прикаченото видео, направено от дрона на медията ни.