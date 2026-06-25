Процесът срещу пловдивчанина Антон Петров, обвинен в нанасяне на телесна повреда на полицейски служител, бе спънат и отложен заради неявяване на ключов свидетел. Иван Кайрушки не се яви днес в заседателната зала на Районен съд Пловдив. Това стана причина процесът да бъде отложен за 3 септември, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Защитникът на подсъдимия и представителят на прокуратурата бяха категорични, че делото не може да продължи без изслушването на Кайрушки.

Съдът наложи на отсъстващия свидетел глоба в размер на 200 евро и разпореди на следващата дата той и още двама свидетели да се явят, за да разкажат спомените си за инцидент. Кайрушки трябва да представи уважителна причина за днешното си отсъствие.

Обратът: Видеозапис на път да оневини подсъдимия

На предходното заседание в съдебната зала бяха излъчени кадри, заснети с мобилен телефон от чичото на подсъдимия, които вече са приложени към материалите. На него се вижда и чува разправия между Антон Петров, баща му и униформените, но не са документирали Петров да удря полицай.

Според обвинителния акт, подсъдимият е причинил лека телесна повреда (охлузване и кръвонасядане на горната устна) на служител от сектор "Охранителна полиция" към ОДМВР - Пловдив. Видеото обаче поставя под въпрос тази версия.

Предисторията: Фалшив сигнал за грабеж в "Кючук Париж“

Екшънът се разиграва на 2 февруари 2025 г. на ул. "Благовец". Полицаите пристигат по сигнал за пребит и обран мъж Стоян Петров (баща на подсъдимия), който бил с рана на главата и твърдял, че му липсват 200 лева.

Когато униформените се качват на последния етаж, за да свалят сина Антон за разпит, той отказва да съдейства и се държи агресивно, което налага прилагането на сила. Тогава чичото излиза на междуетажната площадка и започва да снима. Напрежението се пренася в стаята на бащата, където според полицаят синът го е ударил в лицето, преди да бъде обезвреден и белезници.

В хода на разследването вече е установено, че няма нито грабеж, нито побой над бащата. Възрастният мъж сам открил "изчезналите" пари в друг джоб на панталона си, а раната на главата му се оказала от падане след сериозна почерпка с алкохол.

Процеса може да приключи още на 3 септември, когато ще бъде следващото заседание.