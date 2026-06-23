На сигнал за междусъседско сбиване в квартал "Столипиново“ се отзовали в неделя полицаи от Шесто РУ. Полицейската проверка установила, че спречкването възникнало между две местни фамилии, а в прерасналото сбиване било стреляно във въздуха с газов пистолет.

След намесата на униформените физическата саморазправа е прекратена, без да има пострадали. В районното управление бил отведен единият от участниците, който произвел изстрелите, ползваното оръжие е иззето.

Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява – чл. 325, ал. 1 от НК, съобщиха от пресцентъра на полицията.