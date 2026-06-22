Моторист е в болница след катастрофа, предизвикана под влияние на солидно количество изпит алкохол.

Около 13.30 ч. в петък, на Голямоконарско шосе, мотоциклет "Кавазаки“ се ударил в мантинела и паднал на пътното платно. Пристигналият на място екип на РУ-Труд предприел проверка, при която дрегерът отчел наличие на над 2,8 промила в кръвта на 52-годишния водач.

Мъжът е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство, съобщиха от ОД МВР Пловдив.