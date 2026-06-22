Пътен инцидент се е случил снощи малко преди полунощ, съобщават от ОД МВР Пловдив през интерактивната карта за пътни произшествия. Два автомобила са се ударили под ъгъл в пловдивския квартал "Остромила".

Ударът е настъпил около 23,10 часа малко преди кръговото кръстовище към "Беломорски".

По време на произшествието един човек е пострадал. Към момента не са ясни причините, довели до катастрофата.

Във вчерашния ден в област Пловдив е настъпил още един инцидент. Пешеходец е бил ударен от лек автомобил малко след полунощ на 21 юни.

Произшествието е станало на пътя между селата Стамболийски и Цалапица. Все още няма информация как е настъпил ударът в който е ранен един човек.