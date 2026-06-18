При съвместната спецакция с представители на Регионална здравна инспекция е задържана 47-годишна жена. Работата по случая започнала след придобита информация, че жителка на Пловдив нелегално упражнява професия в сферата на здравеопазването.

По образуваното досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Пловдив са осъществени множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. В хода на разследването е изяснено, че става дума за 47-годишна жена - собственик и управител на център за холистична медицина, която провежда лечение на пациенти, без да има необходимата квалификация.

Според събраните доказателства пловдивчанката се представяла за лекар, въпреки че не притежава медицинско образование и не фигурира в списъците на Български лекарски съюз. В официалния сайт на въпросния холистичен център обаче е обявила различни изследвания и терапии, чрез които може да повлияе положително върху здравословното състояние на хората.

Сред множеството заболявания, на които предлагала лечение, са дискова херния, астма, високо кръвно налягане, хормонални и метаболитни нарушения, стерилитет, наднормено тегло и тютюнопушене. Във вторник, при съвместни действия с представители на Регионална здравна инспекция, извършителката била задържана в кабинета си, докато прилага процедури. Установени са и няколко пациенти, от които са снети обяснения.

При претърсването от помещението са иззети документация, печати, голяма парична сума и медикаменти, чийто състав и предназначение предстоят да бъде проверени. Всички материали са приобщени към делото, а работата по документирането продължава. С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив 47-годишната жена е привлечена като обвиняема за престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс.