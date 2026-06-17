60-годишен велосипедист е в болница с тежки наранявания, след като беше блъснат от лек автомобил на един от най-натоварените булеварди в Пловдив. Инцидентът е станал във вторник около 18:10 часа на бул. "Васил Априлов", на разклона за бул. "Марица", съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОДМВР-Пловдив.

По първоначални данни водачът на лекия автомобил е отнел предимството на мъжа с колелото, докато той е пресичал пътното платно на обозначено за целта място. На мястото на катастрофата веднага са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.