Над 4 часа продължи разпитът на Стела Алексиева в Районния съд в Пловдив. Тя е свидетел по делото срещу бившия си партньор Петър Чернев, обвинен в упражняване на насилие над 7-годишния Адриан.

Преди началото на съдебното заседание Алексиева изглеждаше видимо притеснена, предава репортер на Plovdiv24.bg от съда.

Случаят предизвика широк обществен отзвук още през 2024 година заради тежките обвинения, свързани с малолетното дете. Първоначално Районният съд в Пловдив осъди Петър Чернев на 8 години ефективно лишаване от свобода, а Стела Алексиева получи глоба от 4000 лева. Впоследствие обаче Окръжният съд върна делото за ново разглеждане заради установени процесуални нарушения.

Срещу Чернев са повдигнати общо шест обвинения. Според прокуратурата в периода между ноември 2023 г. и януари 2024 г. той, в съучастие със Стела Алексиева, е причинил средна телесна повреда на малолетния Адриан. Според обвинението детето е получило тежка травма на главата, наложила оперативна намеса и поставяне на кожен трансплантат, довела до обезобразяване.

Чернев е обвинен още, че е принуждавал детето да застава пред камера и да произнася унизителни думи и молби, както и че му е причинил леки телесни повреди. Според държавното обвинение той е упражнявал системен психически тормоз, отправял е заплахи към детето и е държал наркотични вещества без необходимото разрешително.

Срещу Стела Алексиева също е повдигнато обвинение. Според прокуратурата тя е участвала като съизвършител в причиняването на средната телесна повреда на малолетния Адриан.

Делото се разглежда при закрити врата заради участието на малолетно лице и чувствителния характер на фактите по случая.