Подсъдимият за тежката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив, при която загинаха трима членове на семейство Пушкови, е сключил граждански брак зад решетките. Джунейд Дюлгеров е подписал със своята дългогодишна половинка Симона, която дойде в съда, за да заяви открито чувствата си и да го подкрепи, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

От 10 години сме заедно, а от 6 г. живеем в Пловдив. Независимо от това какво се случва и какво наказание ще получи, аз прецених, че искам да бъда с този човек и сключих брак с него. Мога да му вярвам. Той е и винаги е бил правилният човек за мен. Това е най-правилното решение, сподели Симона пред магистратите.

От своя страна Джунейд допълни пред съда, че по време на престоя си в затвора е осъзнал мащаба на стореното и изрази дълбоко разкаяние пред близките на загиналите.

Роднините на жертвите остават категорични в исканията си. Те настояват за налагане на максималната възможна присъда от 20 години лишаване от свобода, както и за увеличаване на срока, в който подсъдимият ще бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство.

На коренно различно мнение обаче се оказаха както защитникът на Джунейд, така и представителят на прокуратурата. Те поискаха от съда да потвърди изцяло решението на първата инстанция, а именно – 10 години лишаване от свобода.

Тежкият инцидент възникна на 24 ноември 2025 г. малко преди полунощ на главен път II-86, в района на кръстовището между Околовръстния път на Пловдив и улица "Захаридово“.

Според обвинителния акт, 24-годишният Джунейд Дюлгеров е управлявал товарен автомобил "МАН“ с прикачено полуремарке. Той е навлязъл в насрещното платно и е предизвикал челен сблъсък с лек автомобил "Фолксваген“.

ГАЛЕРИЯ: Протест на близките на загиналото на Околовръстното семейство ‹ Виж всички 13 снимки ›

При жестокия удар на място загинаха семейство Пушкови и 14-годишната им дъщеря Теодора.

Единственият оцелял в смазаната кола е 7-годишнаа дъщеря на семейството. Освен тежките и незаличими психологически последици, тя преминава и през дълго и мъчително лечение заради множеството получени физически травми.

На първа съдебна инстанция Пловдивският окръжен съд наложи на Джунейд Дюлгеров наказание от 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 години.

По време на процеса подсъдимият изцяло призна вината си и прие фактите, изложени в обвинителния акт. Поради тази причина делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, което по закон наложи намаляване на първоначално определеното наказание от 15 години затвор с една трета.