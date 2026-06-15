Граждански протест се проведе пред сградата на Апелативния съд в Пловдив. Акцията, организирана от близки, приятели и граждани, съвпадна с разглеждането на втора съдебна инстанция на делото за тежката катастрофа, при която загинаха трима членове на семейство Пушкови, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Протестиращите настояват за налагането на максимална присъда, съобразена с тежестта на престъплението, и за по-строга отговорност при инциденти на пътя.

Присъстващите на протеста изразиха сериозни опасения за съществуването на институционален "чадър" над подобни нарушители и изнесоха допълнителни детайли около инцидента. Според близките на загиналите, подсъдимият е познавал отлично пътния участък, но въпреки това е управлявал товарния автомобил с превишена скорост - движил се е с 90 км/ч при ограничение от 60 км/ч. Те допълват още, че водачът е пуснал тежкотоварната машина на автоматично движение (б.р. - т.нар. адаптивен круиз контрол) и на практика изобщо не е упражнявал контрол над превозното средство. Влошено остава и емоционалното състояние на оцелялото 7-годишно момиченце, което непрекъснато пита за своите родители и сестричка.

Plovdiv24.bg припомня, че тежкият инцидент възникна на 24 ноември 2025 г. малко преди полунощ на главен път II-86, в района на кръстовището между Околовръстния път на Пловдив и улица "Захаридово“. Според обвинителния акт 24-годишният Джуней Дюлгеров е управлявал товарен автомобил "Ман“ с прикачено полуремарке, навлязъл е в насрещното платно и е предизвикал челен сблъсък с лек автомобил "Фолксваген“.

ГАЛЕРИЯ: Протест на близките на загиналото на Околовръстното семейство ‹ Виж всички 13 снимки ›

При удара на място загинаха Тодор Пушков, съпругата му Мария Пушкова и 14-годишната им дъщеря Теодора. Единственият оцелял в автомобила е 7-годишното дете на семейството, което освен тежките психологически последици, преминава и през продължително лечение заради получените физически травми.

На първа съдебна инстанция Пловдивският окръжен съд наложи на Джуней Дюлгеров наказание от 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 години. По време на процеса подсъдимият призна вината си и прие фактите в обвинението, поради което делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. По закон това наложи намаляване на първоначално определеното наказание от 15 години затвор с една трета.