Околовръстното на Пловдив шосе за пореден път се превърна в капан за шофьорите след нова верижна катастрофа в пиковия час. Малко след 17:30 часа между 4 и 5 автомобила се сблъскаха в участъка между кварталите "Коматево“ и "Прослав“, в посока към втория, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg.

На мястото веднага пристигна полицейски патрул, който да регулира движението и да изясни причините за инцидента, като най-вероятната версия остава неспазването на дистанция. За щастие, при удара няма сериозно пострадали хора, а щетите са само материални.

Въпреки това, преминаването през участъка се превърна в истински кошмар за преминаващите през района.

Инцидентът отново повдигна темата за инфраструктурните проблеми в района, тъй като това е поредният сблъсък на и без това тясното и претоварено Околовръстно на Пловдив, което отдавна изнемогва под натиска на трафика.

Снимката е архивна.