Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Р.М., на 27 г., за това, че на 31.12.2025 г., в Пловдив, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за други престъпление на лишаване от свобода, е склонявал към проституция лице, ненавършило 18 години - момиче на 16 г. Деянието е извършено с користна цел. Престъплението е квалифицирано по чл. 155, ал.5, т.2 и т.5 вр. ал.1 вр. чл. 29 ал.1 от Наказателния кодекс.

Р.М. е привлечен като обвиняем и за това, че на неустановена дата в началото на юни 2026 г. в Пловдив при условията на опасен рецидив набрал лице, ненавършило 18 г. - момиче на 14 г., с цел да бъде използвано за развратни действия, независимо от съгласието й и чрез обещания на облага - престъпление по чл. 159г вр. чл. 159а ал. 2 вр. ал. 1 и т.6 вр. чл. 29 ал. 1 от Наказателния кодекс.

До момента е установено, че Р.М. работел като таксиметров шофьор. Преди време той се запознал с двете момичета на 16 и на 14 г., като ги убедил и склонил към проституция и развратни действия.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес, 10 юни 2026 г., Районна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.

Plovdiv24.bg научи, че задържаният всъщност е таксиметровият шофьор, за когото съобщихме преди дни, че е арестуван за наркотици до зала Колодрума.